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مرأة

بـ10 جنيهات.. تركيبة تخلصك من آلام العمود الفقرى نهائيا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر امراض العظام والعمود الفقري من اكثر الامراض التي تحتاج الي مسكنات قوية ، ويقدم المعالج بالاعشاب عمر شاهين علاج لـ العمود الفقري بالاعشاب بتركيبه زيتية ممتازة لعلاج الام الرقبة والكتف والعمود الفقري.

مكونات التركيبة: 
30 مل زيت قرنفل
30 مل زيت نعناع
30 مل زيت حبهان
30 مل زيت زيتون
30 مل زيت كافور
30 مل زيت زنجبيل
30 مل زيت خردل

يتم تقليب الزيوت وبعدها نقوم بعمل دهان للمكان المصاب سواء كانت الرقبة او الكتف او العمود الفقري مع التدليك مده لا تقل عن 5 دقائق مرتين يوميا ولمده 15 يوم اما بالنسبه للعمود الفقري والانزلاق الغضروفي فلابد من الاستمرار لمده شهر كامل.

وبعد ان ننتهي من عمليه الدهان والتدليك نقوم بعمل فنجان من الكركم كالتالي:

ربع ملعقه من الكركم في فنجان ماء مغلي تشرب مرة واحده يوميا وهذا لاكتمال التركيبه حيث ان الكركم يعمل علي تسكين الالام مثل الام المفاصل والعمود الفقري ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية في الجسم وهو مهم جدا ومكمل للوصفة.
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