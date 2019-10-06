التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



انطلق الشوط الأول بحماسة شديدة من الطرفين، ولم يسيطر أحد على المباراة بشكل كامل، وتبادلا الهجمات ولكن دون أي خطورة على أحد المرميين.



دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: "حراسة المرمى: مهدي سليمان.



خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكري، ولفريد كانون ، ومحمد فتحي



خط الوسط: عبد الله السعيد، عمر جابر وإيريك تراوري.



خط الهجوم : إبراهيم حسن، وجون أنطوي.

