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أخبار البلد

شاهد.. الهولنديون يرقصون على أنغام الطبل البلدي فى سوهاج

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:59 م
سعيد العربي - كريم عاطف
احتفل أهل قرية الوحيلية بمركز البلينا محافظة سوهاج باستقبال عدد من الهولنديين على انغام الطبل البلدي والمزمار مساء اليوم.

وتفاعل الهولنديين مع الطبل البلدي وقاموا بالتراقص على الأنغام وسط فرحة كبيرة من الهولنديين وأبناء الجالية بهولندا التي اصطحبت الوفد الهولندي لزيارة عدد من الأماكن الأثرية بالمركز.

ويزور وفد من أبناء الجالية المصرية بهولندا ووفد هولندي معالم محافظة سوهاج في يوم التبادل الثقافي المصري الهولندي.

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