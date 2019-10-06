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مرأة

كيفية التخلص من انسداد الشرايين في الرجل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة أن إنسداد الشرايين هى حالة وجود قصور بالدورة الدموية نتيجة توقف أو قلة وصول الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، وتؤثر بشكل كبير على القدمين والساقين بسبب منع وصول الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى الأطراف تجعل المريض يشعر بالألم خاصًة عند المشي لمسافات طويلة.

وقال الدكتور وليد الدالى أن أسباب انسداد الشرايين في الرجل كثيرة فهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ترسب وتراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية وبالتالي تضييقها والتأثير على عملها في إيصال الدم إلى القدمين بكفاءة ومنها التدخين، البدانة، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، ارتفاع نسبة الكوليسترول، التقدم في العمر، أمراض القلب، قلة الحركة وممارسة الأنشطة البدنية بالإضافة للأسباب الوراثية.


وأوضح الدكتور وليد الدالى أنه يتم علاج انسداد شرايين الساق من خلال قسطرة يتم إدخالها إلى مكان الانسداد وتحمل في نهايتها بالون يتم نفخه لتوسيع الضيق الموجود بالشريان ويتم وضع دعامة للحفاظ على الشريان بشكل مفتوح وعدم انسداده مرة أخرى.
وأشار الدالى تتم عملية تسليك شرايين القدم بالتخدير الموضعي وهي عملية بسيطة غير معقدة وتستغرق حوالي ساعة يستطيع بعدها المريض العودة إلى منزله في نفس اليوم مع الالتزام بالراحة ويمكن ممارسة الأنشطة من اليوم التالي للعملية.
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