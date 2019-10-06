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توك شو

جمال عفيفي: لن ننسي احتفال مرسي بذكرى مقتل السادات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:51 م
جميل عفيفي مدير تحرير
جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام
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قسم التوك شو
قال جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام إن الشعب المصري لن ينسى احتفال محمد مرسي في 2012 بذكرى قتل الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، حيث لم يحتفل وقتها بذكرى انتصار أكتوبر.

وأضاف جميل عفيفي خلال حواره مع "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك حالة من الكيد أظهرها محمد مرسي للقوات المسلحة أثناء ركوب سيارة السادات والتحرك بها حول منطقة الإستاد.

وأوضح جميل عفيفي، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يتشفون في أحداث نكسة 1967 أثناء فترة حكمهم البلاد، وما حدث للجيش المصري في تلك الفترة، لافتا إلى أن هدفهم الأول و الأخير هو تشويه أي صورة أو أي إنجاز الجيش المصري وهذا يعد خيانة عظمى.
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