وزير النفط الإيراني يزعم عقد لقاء سري مع الأمير عبد العزيز بن سلمان في موسكو.. تفاصيل

زعم وزير النفط الإيراني بيجن زنجنة أنه أجرى لقاء سريا بعيدا عن وسائل الإعلام مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك خلال مؤتمر أسبوع روسيا للطاقة في العاصمة موسكو مطلع الشهر الجاري.



وقال زنجنة لوكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إنه التقى بن سلمان وقال له إنهما أصدقاء منذ 22 عاما، وشهدت علاقتهما كل حالات العلاقات الإيرانية من صعود وهبوط، وأن زنجنة لم يكن لديه أي مشكلة في لقاء صديقه القديم.



وكان زنجة قد صرح بأنه تربطه صداقة قديمة بالأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك بالتزامن مع تولي الأخير منصب وزير الطاقة الشهر الماضي.



وأضاف زنجنة أنه أخبر بن سلمان أن إيران لم تتسبب في أي خلافات مع المملكة، وأنها تريد الصداقة مع كل دول المنطقة.



وقال:"يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، فالعدو موجود خارج المنطقة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه المملكة العربية السعودية إيران باستهداف منشآت شركة أرامكو النفطية الشهر الماضي، فيما تصر طهران على إنكار تلك التهم.





