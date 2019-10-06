إحالة 167 مسئولا وموظفا للتحقيق بعدد من الوحدات المحلية في الدقهلية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إحالة 167 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.



ووجه شاروبيم باجراء التحقيق مع مسئولي الوحدات الصحية بمركز المطرية، وسرسق مركز طلخا، والحوته بالمنزلة، ومع مسئولي الوحدات المحلية بالغراقة مركز أجا والبصراط مركز المنزلة، واحالة مسئول مكتب تموين اشمون الرمان لوجودها مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي .



كما وجه محافظ الدقهلية باحالة مسئولي مراكز الشباب بسرسق مركز طلخا والكفر الجديد مركز ميت سلسيل، وميت العز وكفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر، واحالة مسئولي جمعيات زراعية بالعصافرة بمركز المنزلة، وبندر اجا وسنجيد وميت العامل بمركز أجا وكفر الشيخ هلال وميت يعيش، وميت ابو خالد والديونية وميت العز بميت غمر لوجودها مغلقة .



ووافق شاروبيم على إحالة مسئول الحضور والانصراف لوحدة الرعاية والامومة بالعقبيين بالمطرية للتحقيق لوجود كشط وشطب بسجل الحضور والانصراف، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمستشفى الكردي للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صيانة طفايات الحريق وعدم الاستجابة للتعليمات.



تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال أسبوع شملت مراكز المطرية والمنزلة والمنصورة وطلخا ودكرنس والكردي وأجا وميت غمر ومنية النصر.