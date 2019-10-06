سعد الحريري يصل الإمارات.. وسيف بن زايد في استقباله



وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري، اليوم الأحد، إلى أبوظبي في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد كان في استقبال الحريري والوفد المرافق له لدى وصوله مطار البطين، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي رحب بالضيف، وتناول معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يشارك الحريري في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الذي يعقد في رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



ويشارك في المؤتمر 6 وزراء لبنانيين، بالإضافة إلى وفد إقتصادي رفيع المستوى مؤلف من شخصيات اقتصادية ومصرفية، خبراء وأصحاب شأن مصارف وزراعة.

