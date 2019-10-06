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أبطال حرب أكتوبر يكشفون تفاصيل خطيرة عن معركة النصر ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
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محمود محسن
روى عدد من أبطال حرب أكتوبر، ذكريات النصر ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "dmc"، فأكد العميد أركان حرب محمد فكري عبد الحي، أحد الذين شاركوا في الحرب، أن حرب 1973 كان ما يميزها المفاجأة الإستراتيجية، مؤكدا أنه كان هناك تردد بوجود معركة أم لا. 

وأضاف العميد أركان حرب محمد فكري عبد الحي، أن القوات الجوية قامت بالدخول في تمام الساعة الثانية ظهرا وقامت بدك الحصون في عمق سيناء، ثم قامت المدفعية بدك حصون العدو واستهداف نقاط التمركز القوية.

وتابع اللواء أركان حرب ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه بعد أن عبرنا بيوم كانت الخطة هي تطوير رؤوس الكباري لمسافة 4 كيلو حتى نصل إلى عمق أكبر من تلك المسافة، مشيرا إلى كان هناك عناصر استطلاع بالمياه بالقارب 73 والقارب 144 وعبروا وانطلقوا للصعود إلى الساتر الترابي ليكونوا عيون الوحدة.

وأشار اللواء أركان حرب فؤاد يوسف أحمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أنه عندما عبرت الدبابات في الليل ونجحوا في الوصول إلى البر الآخر تم عمل خطة خداع ففوجئت المدفعية الإسرائيلية بمجزرة كبيرة حدثت لهم، فأكثر من 300 دبابة تم تدميرها.

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