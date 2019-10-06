تعرف علي حمزة تشودري المتسبب فى إصابة محمد صلاح في لقاء ليستر ستي

تعرض محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي إلى إصابة قوية خلال مواجهة ليستر سيتي في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي في كرة مشتركة قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة التي انتهت لصالح ليفربول بهدفين مقابل هدف.

إصابة محمد صلاح انتقل اليوم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى أحد المراكز الطبية لإجراء بعض الفحوصات الطبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في الكاحل ومعرفة مدى غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز المعلومات عن حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي الذي تسبب في إصابة محمد صلاح وأثار غضب جماهير فريق ليفربول .

حمزة تشودري صاحب الـ 22 عاما هو لاعب فريق ليستر سيتي الصاعد مؤخرا والذي نال إعجاب مسؤولي فريق ليستر سيتي وأصبح حديث الجميع بسبب إمكانياته الخارقة التي جذبت أعين الجميع مما جعل مسؤولي ليستر سيتي يقومون بتجديد عقده مؤخرا لضمان تواجده بصفة مستمرة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي.



أصول حمزة تشوردي

ولد حمزة تشودري في المملكة المتحدة وتعود أصوله إلى جزيرة جرينادا الواقعة في البحر الكاريبي وتنتمي أسرته إلى عائلة بنغالية مسلمة.



وفي تصريحات سابقة لشبكة "بي بي سي"، علق حمزة تشودري علي سبب إطالة شعره بتلك الطريقة، مشيرا إلى خوفه الكبير من حلاقة الشعر خصوصا وأنا والدتة كان تجبره على حلاقة شعره وهو صغيرا، مؤكدا أنه اعتاد حفظ القرآن الكريم وقراءة آية الكرسي قبل دخول الملاعب وخوض المباراة من أجل ضمان سلامته.



التواجد في صفوف ليستر سيتي

تواجد حمزة تشودري في صفوف أكاديمية ليستر سيتي في عمر 13 عاما ليلتحق بالفريق الأول في عمر الـ 16 عاما عقب جذب أعين مسؤولي نادي ليستر سيتي بسبب إمكانياته الفنية الخارقة.



رحلة حمزة تشودري نادي بيرتن ألبيون

قررت إدارة ليستر سيتي إعارة حمزة تشودري إلي نادي ألبيون في دوري القسم الثالث من أجل اكتساب الخبرات ليعود متألقا في موسم 2017 ليخوض أولي مبارياته مع فريق ليستر سيتي في الدوري الانجليزي .



تواجد أيضا حمزة تشودري في صفوف منتخب إنجلترا تحت سنه 21 عاما ليخوض مباراته في صفوف المنتخب بمهارة فنية عالية.

