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فن

يالهوى على الكلب.. ياسمين عبدالعزير تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:57 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو ؛ من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهى تداعب كلبها ونال الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


يالهوى على الكلب القمرة ده - ياروحى دا جميل اوووى - انتى والله


كانت ياسمين عبد العزيز ظهرت مع مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد وحققت الحلقة نجاحا واسعا علي السوشيال ميديا وكشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بأدائها وتحدثت عن حياتها الشخصية.
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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