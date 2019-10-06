إيران تعتقل شبيهة أنجلينا جولي.. والسبب مفاجأة

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، سحر تابار، الشابة التي حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بخضوعها لعشرات عمليات التجميل والخضوع لنظام غذائي قاس لتصبح شبه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.



وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الشرطة الإيرانية اتهمت تابار بازدراء الإسلام والحث على الرذيلة وإهانة الزى الإسلامي في إيران.



يتابع تابار على صفحتها على "انستجرام" الآلاف حيث تشارك صورها في المراحل المختلفة لتصبح قريبة الشبه بجولى.



ووجهت الاتهامات للشابه الإيرانية بعد سلسلة شكاوى قُدمت ضدها أمام القضاء.