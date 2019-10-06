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رياضة

رغم النقد والتجريح.. حسين الشحات يتفوق على محمد بركات بـ الأرقام

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:58 م
حسين الشحات و محمد
حسين الشحات و محمد بركات
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عمر سلامة
منذ انتقال حسين الشحات إلى النادى الأهلى قادمًا من العين الإماراتي في صفقة انتقال قياسية تخطت المائة مليون جنيه وجميع عشاق القلعة الحمراء يضعون آمالا وثقتهم فيه.

وبسبب نحافة الشحات وخفة حركته وسرعته بالإضافة إلى مهارته شبه جمهور الأهلى اللاعب بنجم القلعة الحمراء السابق الزئبقى محمد بركات نجم الجيل الذهبى فى النادى الأهلى.

ولكن بداية الشحات مع الأهلى لم تنل رضا جماهير المارد الأحمر خصوصًا بعد الضغوط الكبيرة التي وضعت على اللاعب بسبب رقم الصفقة القياسى وتشبيهه دائمًا ببركات.

لذا يجرى موقع "صدى البلد" مقارنة رقمية بين أول 32 مباراة لـ محمد بركات فى الأهلى و أول 32 مباراة لـ حسين الشحات مع الأهلى والتى أظهرت تفوق الشحات مع الأهلى فى عدد الأهداف المسجلة وصناعة الأهداف.

حسين الشحات:
لعب 32 مباراة
شارك 2200 دقيقة
أحرز 12 هدفا
صنع 11 أهدافا
شارك فى مباراة واحدة كبديل

محمد بركات:
لعب 32 مباراة
شارك 2593 دقيقة
أحرز 4 أهداف
صنع 11 هدفا
لم يحرز أهدافا كبديل
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