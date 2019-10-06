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فن

فى ذكرى أكتوبر .. محمود ياسين أفضل من لعب دور مقاتل على الشاشة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:14 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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أحمد إبراهيم
يعد الفنان محمود ياسين واحد من أبرز النجوم الذين شاركوا بحرب أكتوبر المجيدة من خلال أعماله السينمائية التى ستظل خالدة فى أذهان المشاهد العربي بصفة عامة والمشاهد المصري بصفة خاصة، ويأتي مشاركة محمود ياسين فى هذه الأعمال نابعا من إيمانه بدوره كفنان و مبدع و مواطن مصرى أن يجسد الملحمة الوطنية على الشاشة حتى يتعلم منها الشباب.

نرصد فى التقرير التالى أهم الأعمال الحربية التي شارك فيها محمود ياسين

الرصاصة لا تزال في جيبي :
انتج في 6 أكتوبر عام عام 1974 فيلم مصري بعنوان "الرصاصة لا تزال في جيبي" من بطولة الفنان محمود ياسين،حسين فهمي،يوسف شعبان، قصة الفيلم كتابها احسان عبد القدوس، موسيقى تصويرية عمر خورشيد، إخراج المخرج حسام الدين مصطفي، تدور قصة الفيلم حول النكسة عام 1967 بين مصر واسرائيل التي أحبطت الجنود المصريين احباط شديد وحرب الاستنزاف ضد اسرائيل حتى اندلعت حرب 6 أكتوبر وهزيمة العدو ورفع علم مصر علي ارض "سيناء".

الوفاء العظيم :
يظل هذا الفيلم محفورا في أذهان المصريين في ذكري انتصارات أكتوبر، في عام 1974 والفيلم من بطولة الفنان محمود ياسين، كما الشناوي، نجلاء فتحي تأليف: فيصل ندا ، اخراج : حلمي رفلة، تدور قصة الفيلم حول وقوع موقعة حرب أكتوبر وهزيمة العدو

فيلم بدور :
الفيلم من بطولة الفنانة نجلاء فتحي و الفنان محمود ياسين و مجدي وهبة، اخراج المخرج نادر جلال ،وتدور قصة الفيلم حول قصة حب بين محمود ياسين و نجلاء فتحي و بعد الانتهاء من حرب 6 أكتوبر احتفل أهل الحارة بزواجهما.

في حوار تلفزيوني للفنان محمود ياسين قال محمود :" تم التصوير في كافة المناطق التي اندلعت فيها الحرب وهي مدن "القناة" الاسماعيلية، السويس، بورسعيد بإشراف قيادات الجيش المصري .
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