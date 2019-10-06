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رياضة

الأسبوع الأفضل لـ رفاق صلاح.. 4 مكاسب لـ ليفربول في الجولة الثامنة من البريميرليج

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:00 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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إسماعيل محمود
انتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث أقيمت اليوم 4 مباريات، شهدت سقوطا مفاجئا لنادي مانشستر سيتي أمام ضيفه ولفرهامبتون، ولنادي مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد.

واستغل ليفربول ذلك الأمر ، حيث تربع على الصدارة منفردًا برصيد 24 نقطة، متفوقًا على السيتي بفارق 8 نقاط كاملة؛ مما جعل مشجعي ليفربول يصفون هذا الأسبوع بالأفضل للنادي هذا العام ، لأسباب عديدة ، نذكرها لكم في هذا التقرير.

- فاز ليفربول بصعوبة على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في آخر الدقائق، ليرفع رصيده من النقاط للنقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحافظًا على سلسلة الانتصارات المتتالية في البريميرليج لـ18 انتصارا، وينتظره رقم قياسي جديد إذا فاز على مانشستر يونايتد في الجولة القادمة ، ليصبح أكثر الاندية تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري مناصفة مع السيتي.

- خسر مانشستر سيتي منافس ليفربول الأول أمام ضيفه نادي ولفر هامبتون، بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، متخلفًا عن ليفربول بفارق 8 نقاط كاملة.

- خسر مانشستر يونايتد ، غريم ليفربول اللدود ، وعدوه الأول أمام نيوكاسل يونايتد ، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط ، ويستقر في المركز الثاني عشر.

- خسر إيفرتون منافس ليفربول وغريمه في مدينة ميرسيسايد أمام بيرنلي بهدف نظيف ، ليستمر في سلسلة النتائج السلبية ، ويستقر مراكز الهبوط ، محتلًا المركز الـ 18.
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