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مرأة

وصفة تمنع تساقط الشعر خلال 20 يوما

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:16 م
وصفة تمنع تساقط الشعر
وصفة تمنع تساقط الشعر فى دقايق
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أسماء عبد الحفيظ
يبحث العديد من الأشخاص على وصفة فعالة وسريعة تنمع تساقط الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذه الوصفة التى تمنع تساقط الشعر.


كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن وصفة طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وإنباته من جديد وهي تتمثل فيما يلي:

مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وانباته من جديد :

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واسمحى له بالبقاء لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو .

يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.
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