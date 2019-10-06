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شقيق السادات يكشف ما قام به الرئيس وقت حرب أكتوبر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:28 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وأحد أبطال سلاح المدفعية أن انتصار 6 أكتوبر 1973 كان بمثابة يوم عز وفخر لمصر مؤكدا انه ببداية الحرب في تمام الساعة الثانية و5 دقائق قامت اقوات الجوية بتأدية دورها الكبير في الحرب واستشهد بها 5 من أبطال القوات المسلحة كان من بينهم عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد انور السادات.

واضاف عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وأحد أبطال سلاح المدفعية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن المدفعية قامت بالقصف بعد ذلك لمدة 53 دقيقة وحولت مواقع هامة للعدو إلى جحيم مشيرا إلى انه بدأ العبور وظهرت عبقرية مهندسين القوات المسلحة وقوات الصاعقة والضفادع البشرية في العبور على الكباري والزوارق.

وتابع عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وأحد أبطال سلاح المدفعية ان خطة الحرب كانت قبلها بعامين فكان هناك خطة للتوفير فالرئيس السادات كان يأمر بتشوين المواد التموينية من أرز وسكر وزيت وجهز مؤسسات الدولة بالكامل للحرب وتم تجهيزها في صمت.

واشار عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وأحد أبطال سلاح المدفعية أن الرئيس السادات لم يكن ليتاثر حتى لو تم تواجد وسائل المواقع الإجتماعي في ذلك الوقت فكان يتم اتخاذ قراراته بكامل اقتناع .
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