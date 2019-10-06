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تعليم

كرنفال المدينة.. مبادرة إبداعية تنطلق بجامعة القاهرة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:20 م
كرنفال المدينة..
كرنفال المدينة.. مبادرة إبداعية تنطلق بجامعة القاهرة
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كريم ناصر
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مبادرة "كرنفال المدينة" لطلاب المدن الجامعية، تحت شعار "مواهب بلاحدود" للنهوض بالطاقة الإبداعية لطلاب المدن الجامعية، وتوجيهها للنهوض بقدراتهم وتوظيفها فيما يخدم مستقبلهم ومستقبل وطنهم، واستكمالًا لما تم إطلاقه من مبادرات مع بداية العام الدراسي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن "كرنفال المدينة" يضم أنشطة مختلفة منها تلاوة للقرآن، والانشاد الديني، والغناء الفردي والجماعي، والعزف، والتمثيل، وإلقاء الشعر، وتقام الأنشطة على مسرح المدينة مع تواجد الآلات الموسيقية والعازفين والمدربين المتخصصين في جميع المجالات الفنية.

تأتي مبادرة "كرنفال المدينة" في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة - للاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.

وينفذ برنامج "كرنفال المدينة" تحت إشراف الدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والدكتورة غادة عبد الرحيم مساعد رئيس الجامعة للتواصل المجتعي، والأستاذ جمال الحصري مدير عام المدن، والأستاذة ايمان حجاج مديرة مدينة رعاية الطالبات.

يذكر أن نقطة انطلاق مبادرة "كرنفال المدينة" بدأت من مدينة رعاية الطالبات التي تشرف على أنشطتها الطلابية الدكتورة غادة عبد الرحيم.
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