رواد التواصل يتداولون لقطات نادرة توثق لحظة عبور خط بارليف .. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك فيديو نادر لحظة، عبور القوات المسلحة المصرية، خط بارليف في السادس من اكتوبر عام 1973.



ووضح الفيديو دور المقاتل المصري الباسل في عبور القناة وإرهاب العدو عبر إطلاق الصواريخ والمدافع على المناطق الحصينة في نقط العدو وسط تكبيرات وصيحات الانتصار والفوز على العدو الإسرائيلي.



وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي المتداول الذي يظهر مدى قوة المقاتل المصري عبر الجبهة خلال حرب أكتوبر المجيدة.



