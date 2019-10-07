اليوم .. انطلاق المبادرة الرئاسية نور حياة بمدارس القليوبية

تنطلق صباح اليوم الإثنين بمحافظة القليوبية فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" بالمدارس الابتدائية بمحافظة القليوبية وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها صندوق صندوق تحيا مصر في العاشر من فبراير الماضي.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة القليوبية والمشرف العام على أعمال التنفيذ للمبادرة بمدارس المحافظة: إن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى بالمحافظة 2303 طلاب وطالبات بمدرستي بن خلدون الابتدائية والإمام محمد عبد الابتدائية بإدارة بنها التعليمية.



وأشار إلى أن المبادرة تنطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية وأطلقها صندوق تحيا مصر تفعيلا لتوجيهات الرئيس بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية.



واضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من المديرية مكون من سند حفني حمودة منسق عام القليوبية بالتعليم لمشروع تحيا مصر وعدد من قيادات المديرية وإدارة بنها التعليمية وتتم على مدار يومين بالمدرستين للكشف على جميع الطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى.



من جانبه قال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على أربعة مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ.



وأكد أن إحصاءات المبادرة كشفت أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.



وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.



كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

