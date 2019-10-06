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محافظات

"فودة" يشهد ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ويكرم الفائزين

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن، حيث شهد الشوط الـثلاثون والاخير، والذى تسابقت فيه الهجن لمسافة 6 كيلو مترات، وكرم "فودة" المتسابقين الفائزين بالمهرجان.

وفاز بالشوط الأخير الربيع أبو سريع من قبيلة العليقات بزمن 10 دقائق، تلاه أحمد أبو عيد بزمن 10.23 دقيقة، والعمدة سليمان بزمن 10.55 دقيقة، وعطوة المزينى بزمن 11.12 دقيقة، ومحمد سعيد بزمن 11.14 دقيقة، وسلامة عمر بزمن 11.17 دقيقة، وسليم هويشل بزمن 11.25 دقيقة، وعودة على بزمن 11.30 دقيقة، ومحمد سلمى بزمن 11.39 دقيقة، وعيد حسن بزمن 11.45 دقيقة.

وانطلقت فعاليات المهرجان اليوم بشوطي الختام وسط حضور أعداد كبيرة من متابعى السباق من كافة محافظات مصر وضيوف المهرجان من الدول العربية.

كانت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن بدأت الخميس الماضى وتم افتتاحه رسميا يوم الجمعة الماضي وشاركت فيه 600 من الهجن من مختلف محافظات مصر تسابقت فى 30 شوطا قدمت خلالها جوائز مالية للفائزين الأوائل بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن، وجاء المهرجان فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.
"فودة" يشهد ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ويكرم الفائزين
"فودة" يشهد ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ويكرم الفائزين
"فودة" يشهد ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن ويكرم الفائزين
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