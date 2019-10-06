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أخبار العالم

بالمليارات.. تسريبات تكشف ميزانية إسرائيل السرية لمواجهة إيران

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت تسريبات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، طالب بتخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى مليارات الشواكل، لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل على الكيان الصهيوني.

وذكرت المصادر أن المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية في إسرائيل، بحث في أول اجتماع له بعد الانتخابات، احتمالية وقوع هجوم إيراني على إسرائيل، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضحت المصادر أن نتانياهو طالب بتخصيص ميزانية بمليارات الشواكل، من أجل بناء منظومة دفاع جوي متطورة "لمواجهة الصواريخ المجنحة الإيرانية".

يذكر أن إسرائيل تمتلك نظام "القبة الحديدية"، وهو نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، بهدف اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

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