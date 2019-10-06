لقطة رائعة من أشرف بن شرقي تجاه نجم الزمالك المصاب بالصليبي

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم زميله محمود عبد العزيز خلال مباراة الفريق الأبيض أمام أف سي مصر في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.



ورفع بن شرقي قميص محمود عبد العزيز بعد تسجيله لهدف التقدم للفريق الأبيض أمام اف سي مصر في الدقيقة الخامسة عشر.



جدير بالذكر أن محمود عبد العزيز تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المقاصة الأخيرة في الدوري.

