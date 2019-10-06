محافظ الفيوم يناقش مشكلات صيادي بحيرتي قارون والريان

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، اجتماعًا مع عدد من صيادي بحيرتي قارون والريان لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالبحيرتين والصيادين، بحضور المهندس أيمن محمد محمود مدير عام الثروة السمكية بالفيوم ومسئولي مركز ومدينة أبشواي ويوسف الصديق ورئيس مجلس إدارتي الجمعية التعاونية لصائدي الأسمال ببحيرتي قارون والريان .



خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لبعض المشاكل التي تواجه الصيادين بالبحيرة واكد تقديم الحلول المناسبة لهم وأكد امكانية بحث توفير زريعة جديدة لبحيرة قارون والريان بكميات مناسبة, و ضرورة الالتزام بمواعيد الصيد المحددة مع تشديد الرقابة وضبط المخالفين من الصيدين , و توفير كافة مستلزامات واحتياجات شرطة المسطحات المائية والري من سيارات نقل ولانشات .



كما تم مناقشة الامور المتعلقة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك .



أكد محافظ الفيوم أن تنمية بحيرة قارون , يحظي بإهتمام القيادة السياسية ضمن برنامج تنمية البحيرات لإرتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد , كما أكد علي ضرورة توعية الصيادين وأسرهم بإتباع الطرق القانونية للصيد, مشيرًا أن باب مكتبة مفتوح أمام الجميع لعرض مشكلاتهم والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لها .