برلمانى: مربو الماشية المستفيد الوحيد من وقف استيراد اللحوم

أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أسعار المواشى الحية "مصدر اللحوم البلدى" تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تربية المواشي، وهو ما يدفع المربيين لبيعها.



وأوضح محمود شعلان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إقبال المربين على بيع المواشى "بعد انخفاض أسعارها، مع استيراد الدولة لكميات كبيرة من اللحوم المستوردة أدى إلى إغراق السوق باللحوم المستوردة والبلدى، مع ركود السوق وهو ما أدي إلى تراجع اسعارها بنحو 20 جنيها خلال أسبوعين.



وأضاف عضو لجنة الزراعة ان وقف استيراد اللحوم سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها مرة اخرى، وهو ما يصب فى صالح مربى الماشية فقط وليس باقى المواطنين.



كان هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قال خلال تصريحات صحفية له إن أسعار اللحوم انخفضت تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة بنحو 20 جنيها في المتوسط للكيلو الواحد، ليتراوح الكيلو بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا.



وبحسب عبد الباسط، انخفض سعر كيلو المواشي القائمة (الحية) إلى بين 46 و50 جنيهًا للكيلو منذ بداية سبتمبر الماضي، مقابل 50 و52 جنيها خلال عيد الأضحى (أغسطس الماضي).



وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق له.



وأرجع عبد الباسط انخفاض أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة، إلى تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.



وأضاف أن السوق يعاني من وفرة في المعروض نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، "لذلك يحاول المربون تقليل عمر دورة التربية حتى لا يزيدون من التكاليف عليهم".