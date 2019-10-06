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محافظات

تخفيض أسعار اللحوم في منافذ الوفد بالفيوم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح عصام حرازة سكرتير عام لجنة الوفد ببندر الفيوم والمشرف على منافذ اللحوم بالمحافظة بأنه بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

سيتم بيع اللحوم البلدي بسعر 75 جنيها للكيلو اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم بجميع منافذ حزب الوفد فى الفيوم. وهى منافذ حى الحواتم والحادقة وبجوار مبنى الجامعة القديم بالاضافة الى منفذ قرية النزلة فى مركز يوسف الصديق.

أضاف حرازة أن هذه المنافذ تعمل طوال الأسبوع وتبيع اللحوم الحية والمذبوحة داخل سلخانة المحافظة وتحت اشراف طبى بيطرى كامل وتختم بأختام السلخانة .

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