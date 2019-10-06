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منوعات

مجندة سابقة تقتحم كنيسة وتهدد بتفجيرها وهي تحمل ابنها .. شاهد ماذا حدث

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات مروعة، سيدة تحمل طفل على ذراعها في حين تمسك بيدها الآخر مسدس وتلوح بها خلال اقتحامها لكنيسة.

ووفقا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، قبل حدوث هذه الواقعة بدقائق ، هددت آنا كونكي بـ "تفجير" الكنيسة، حيث يوضح الفيديو المتهمة وهي تحمل ابنها ذات العشر شهور، ممسكة بمسدس و تهدد بها المتواجدين بدور العبادة، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة سان دييغو في كاليفورنيا.

وتواجه كونكي تهمة البلاغ الكاذب بحمل قنبلة علاوة على إساءة معاملة الأطفال، وتهديد حياة المواطنين، حيث تنفي المتهمة كل هذه التهم.

واوضحت الصحيفة ان مجندة البحرية الأمريكية كان لها تاريخ في تعطيل قداس الكنيسة.

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