محافظ جنوب سيناء يدعم مستشفى شرم الشيخ بـ 6 حضانات

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مستشفى شرم الشيخ الدولى، يرافقه الدكتور نور الدين حسن، مدير المستشفى ، حيث قام المحافظ بتفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين.





كما دعم المحافظ مستشفي شرم الشيخ الدولي بـ ٦ حضانات لدعم أبناء سيناء بتكلفة أكثر من نصف مليون جنيه.





وتفقد فودة مرضى جراحات القلب المفتوح ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث تم إجراء الجراحة لخمس مواطنين من أبناء مدينة الطور.



