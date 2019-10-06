محافظ جنوب سيناء يدعم مستشفى شرم الشيخ بـ 6 حضانات

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مستشفى شرم الشيخ الدولى، يرافقه الدكتور نور الدين حسن، مدير المستشفى، حيث قام المحافظ بتفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين.
كما دعم المحافظ مستشفي شرم الشيخ الدولي بـ ٦ حضانات لدعم أبناء سيناء بتكلفة أكثر من نصف مليون جنيه.
وتفقد فودة مرضى جراحات القلب المفتوح ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث تم إجراء الجراحة لخمس مواطنين من أبناء مدينة الطور.
وقام المحافظ بالمرور على مرضى عمليات المياه البيضاء وزرع العدسة والتى تتم لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء بعد دعم أمانة المراكز الطبية المتخصصة للمستشفى بجهاز "فيكو" لإجراء جراحات الرمد والمياه البيضاء وسط اشادة من المرضى بكفاءة الأطباء وطاقم التمريض ودعم المستشفى فى استقدام الخدمة الطبية المتميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء تحت رعاية محافظ جنوب سيناء وزيرة الصحة.