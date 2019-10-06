فتحى عبد الوهاب ينشر صورة لشبيه موشى ديان .. والجمهور ساخرا: ده محمد صبحى

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة ساخرة علي حسابه عبر موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" وظهر فى الصورة ممثل كومبارس يشبه الى حد كبير الضابط الإسرائيلى موشى ديان.



وعلق عليها قائلا:" سيلفي كل عيد نصر اكتوبر عيد النصر 1973" وتلقى عديد من التعليقات الساخرة من جانب الجمهور الذى راى أن الممثل الذى يشارك فتحى فى الصورة يشبه أكثر للفنان محمد صبحى مما دفعهم للسخرية منه ولعل من أبرز التعليقات :" "احلي سيلفي والله_ احنا اتخضينا افتكرنا الفنان محمد صبحي_ايه الضحك دا_ فتحي قتل محمد صبحي ياجدعان".



وينتظر فتحي عبد الوهاب الانتهاء من تصوير فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.