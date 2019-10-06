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سمير فرج: حالة من الوعي سادت الشارع المصري في حرب 1973

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:14 م
سمير فرج
سمير فرج
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خالد محيي الدين
قال الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن النكسة كانت قاسية على الجيش والشعب، وهو ما كان حافزًا كبيرًا للمصريين لتحطيم خط بارليف وعبور القناة في 1973.

وأضاف اللواء سمير فرج، أثناء لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الشعب المصري تمتع بحالة من الوعي الكامل لمخاطر تلك المعركة الجارية علي الحدود، حيث تمكن الجيش بجنوده الباسلة من استعادة الأرض المحتلة.

ونوه اللواء سمير فرج، بأن حرب الشائعات التي استخدمها العدو أثناء حرب 1973 لا تختلف كثيرًا عن الشائعات التي تبث اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتمدوا على الحس الفكاهي والنكات لبث تلك الشائعات في أوساط المجتمع المختلفة.

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