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محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مشروعان يدخلان الخدمة فى قطاع الصحة بالشرقية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
افتتح الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية اليوم مشروعين في قطاع الصحة كما أعطى المحافظ شارة البدء لدخول المشروعين الخدمة وبدء تقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين.

وقام المحافظ بافتتاح جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلي الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي ، ووحدة حضانات الأطفال المبتسرين الجديدة بمركز طب الأسرة بصافور بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه.

وفتتح محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلي الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه كما تفقد المحافظ جناح العمليات وقسم الجراحة الداخلي الجديد والذي يضم 3 غرف عمليات ويسع لعدد 39 سرير منهم "35 سرير داخلي ، 2 سرير للتمريض ، 2 سرير للأطباء ، بعدد 12 غرفة ، وغرفتان لسكن الأطباء والتمريض ، مشيرًا إلى جاهزية القسم الجديد لإستقبال المرضى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة ، متمنيًا للمرضى الشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية ، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 6 مشروعات في قطاع الشئون الصحية بنطاق المحافظة مابين وحدات غسيل كلوي وحضانات ، بتكلفة مالية قدرت بـ 16 مليون جنيه ، بهدف وصول الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في المناطق البعيدة والتي تعاني من نقص الخدمات الصحية والطبية المقدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إفتتاح جناح العمليات وقسم الجراحات الداخلي الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي سيشهد إجراء مختلف الجراحات الكبرى والمتوسطة والجراحات الدقيقة ، للوصول لخدمه صحيه وعلاجيه مميزه للمرضي ، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز القسم الجديد بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة له و توفير "3 أجهزة تخدير ، 6 أجهزة مينيتور منهم جهاز مينيتور متحرك ، وجهاز سي أرم ، وجهاز دياثرمي ، بالإضافة إلى 35 سرير هيدروليك" ، مشيرًا إلى الإستمرار في تنفيذ المشروعات بقطاع الصحة و رفع كفاءة مختلف المنشأت الصحية القائمة بالفعل وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة الشرقية.

وأشار "مسعود" إلى أن وحدة حضانات الأطفال المبتسرين بصافور تُعد إضافة قوية لدعم قطاع الصحة، حيث تضم عدد 7 حضانات جديدة لإستقبال الأطفال حديثي الولادة لتلقي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء وذلك بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

وأضاف أن وحدة الحضانات الجديدة بصافور التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم تتكون من 7 حضانات ، وكبسولة لعلاج حالات الصفراء للأطفال حديثي الولادة ، وعدد 5 جهاز مينيتور ، وتعد إضافة قوية لدعم منظومة الصحة بمركز ديرب نجم.
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مشروعان يدخلان الخدمة فى قطاع الصحة بالشرقية
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مشروعان يدخلان الخدمة فى قطاع الصحة بالشرقية
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مشروعان يدخلان الخدمة فى قطاع الصحة بالشرقية
بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مشروعان يدخلان الخدمة فى قطاع الصحة بالشرقية
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