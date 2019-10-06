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مرأة

كارثة غير متوقعة.. سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:12 م
سبب غريب وراء انقطاع
سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية
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أمينة الدسوقى
أضرار التدخين على النساء، خطيرة جدا حيث إنه عادة سيئة تعكف عليها بعض النساء دون دراية بمخاطرها على صحتهن وحجم المشكلات التى سوف يقعن فيها، حيث يصيب التدخين المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما يزيد التدخين من نسبة خطر حدوث عقم فى المستقبل وخاصة السيدات فوق سن الثلاثين، كما أن التدخين يسبب انخفاض استجابة التبويض، وكذلك الإخصاب، الأمر الذي يجعل الحمل صعبا.

أما الضرر الأخطر والأغرب على النساء هو انقطاع الدورة الشهرية، حيث إن البدء في التدخين في سن المراهقة يزيد من خطر تعرض المرأة لانقطاع الطمث المبكر ثلاث مرات، ليس ذلك فقط ولكن أيضا وجود مشاكل الدورة الشهرية مثل النزيف غير الطبيعي، والتسبب فى تشوهات الدورة الشهرية.

مصدر المعلومات verywellmind
سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية
سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية
سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية سبب غريب وراء انقطاع الدورة الشهرية
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