الإفراج عن 1818 من نزلاء السجون والشرطي عن 574 سجينا بمناسبة انتصارات أكتوبر.. وجهود أمنية لضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بالقليوبية

- ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته 215 لفافة بانجو

- مهربة من سيناء.. ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش في القاهرة









تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل سائق على أيدي مجهولين قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتله وسرقة "توك توك" يعمل عليه وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بدفن جثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.





وكان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بعثور الأهالي على جثة "س. ط" سائق جثة هامدة وبها ذبح بالرقبة.





وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يعمل سائقا على مركبة توك توك وأن مجهولين قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم لمدينة الخانكة





وقاموا بقتله لاعتراضه على أخذ توك توك منه وألقوا بجثته وسرقوا التوك توك وتم تشكيل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والمترددين عليه وجارى تحديد المتهمين وتولت النيابة التحقيق.









فيما تمكنت مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته 215 لفافة بانجو.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لمباحث شربين تفيد بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة أمام معديه بشربين.





وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس مباحث شربين ومعاونى المباحث النقيب احمد عاطف والملازم اول احمد الشرنوبى، وبتفنين الاجراءات وعمل اكمنة متفرقة حول معدية الضهرية تم ضبط شخص يدعى أحمد .م.ح.39 عاما ومقيم قرية الضهرية مركز شربين وبحوزته عدد 215 لفافة من نبات البانجو مجهزة للبيع، بالاضافة لفرد خرطوش وعدد 2 طلقه وهاتف محمول ومبلغ مالى.





وبمواجهة أحمد بالمضبوطات اعترف بحيازتها لغرض الاتجار وتم تحرير المحضر رقم 13322 جنايات شربين وتم العرض على النيابه التى امرت بحبسة 4 ايام على ذمة التحقيق.









فيما أفرجت وزارة الداخلية اليوم عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 574 سجينًا بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.





وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1818 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى مدارج المجتمع.





وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية - رقم (511/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليهم شروط العفو.





وفى سياق متصل تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 11.660 كيلو من الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.





وبناء علي معلومات سابقة وإذن صادر من النيابة العامة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة وذلك بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين ـ دائرة قسم شرطة البساتين من ضبط كل من يحيى م س 33 سنة عاطل ومقيم اول شرم الشيخ -محافظة جنوب سيناء، وابراهيم م س 18 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان حال استقلالهما سيارة نقل ماركة شيفروليه زرقاء اللون قيادة المتهم الأول وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.660 كيلو جرام، ومبلغ مالي 5.570 جنيها، و2 هاتف محمول.





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.





تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



