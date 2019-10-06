الديهي: الإخوان أكتر ناس حزنوا بنصر أكتوبر .. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك تصريحا للقيادي الإخواني صبحي صالح، قال خلاله، إنه يوم نصر أكتوبر 73 كان طالبا في الجامعة، وأثناء تناوله الغداء هو وصديق له، سماع بيان القوات المسلحة التي أعلنت خلاله نجاح القوات المسلحة في عبور قناة السويس، معقبًا: "إما أن صبحي صالح كاذب وهذا طبعهم فهم يتنفسوا الكذب أو صادق وهذا يعني أنه لا يصوم رمضان، فنصر أكتوبر كان في نهار رمضان".



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم أن فضائية "الجزيرة" القطرية اليوم، تكشف عن وجهها القبيح، وتتحدث عن أن الجيوش العربية لم تحقق انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شريط ضيق وجزء من الجولان بعد احتلالهم عام 1967.



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أنه خلال احتفال إسرائيل بعيد الغفران، معقبًا: "لو متحدث الجيش الإسرائيلي يتكسف يقول كدا، أو ربما يكون رئيس الموساد اللي كاتب هذه التغريدة التي تحاول بها فضائية الجزيرة التقليل من شأن نصر أكتوبر".



وتابع: مقدم برنامج بالورقة والقلم "هي دي قطر والإخوان، مشددًا على أن الإخوان هم أكثر ناس حزنوا بنصر أكتوبر 1973".