قضايا المخدرات.. ضبط أشهر المروجين بالخانكة.. مهربة من سيناء.. العثور على 12 كيلو حشيش بحوزة عاطلين بالبساتين

- ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ومخدرات في النزهة

- ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته 215 لفافة بانجو





تمكن ضباط وحدة مباحث القليوبية، من 3 عاطلين وشهرتهم "شكشك وسنوريته وميدو"، تخصصوا فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن مركز شرطة الخانكة من ضبط "محمد ر ع"، وشهرته "شكشك" عاطل، ومقيم القلج – دائرة مركز الخانكة وبحوزته (20) قرصا مخدرا وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية سوداء اللون وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع والدراجة لتسهيل تنقلاته.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط المدعو "إسلام م م" وشهرته "سنوريته" عاطل ومقيم الحي الثامن – دائرة قسم العبور وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 10 جرامات ومبلغ 60 جنيها وهاتف محمول حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايو سوداء اللون وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.





وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة من ضبط "محمد م م" وشهرته "ميدو" عاطل ومقيم بيجام – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جراما ومبلغ 120 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.





كما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين بالبساتين من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت ١٢ كيلوجراما ومبلغ مالي 5.570 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.





فيما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالنزهة.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من أحد المصادر السرية مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة حال تردده علي دائرة القسم.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية بحوزته فرد خرطوش وطلقتان و كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام و ٢ هاتف محمول ومبلغ مالي 300 جنيه.





واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته .









وفى سياق متصل تمكنت مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته 215 لفافة بانجو.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لمباحث شربين تفيد بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة أمام معديه بشربين.





وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس مباحث شربين ومعاونى المباحث النقيب احمد عاطف والملازم اول احمد الشرنوبى، وبتفنين الاجراءات وعمل اكمنة متفرقة حول معدية الضهرية تم ضبط شخص يدعى أحمد .م.ح.39 عاما ومقيم قرية الضهرية مركز شربين وبحوزته عدد 215 لفافة من نبات البانجو مجهزة للبيع، بالاضافة لفرد خرطوش وعدد 2 طلقه وهاتف محمول ومبلغ مالى.



