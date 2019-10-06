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رياضة

بالصفقات الجديدة .. سمالوط يفوز على شباب المنيا وديا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:21 م
سمالوط
سمالوط
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول بنادي سمالوط الفوز على شباب المنيا بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جرت ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020.

وجاء اللقاء متميز من الطرفين حيث سيطر لاعبي سمالوط علي اغلب فترات اللقاء واستطاع احراز هدفين نظيفين لينتهي اللقاء بفوز سمالوط 2/0 .

وقال مينا عبد الله، المدير الفني لنادي سمالوط، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه قرر خوض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

واختتم حديثه بتقديم الشكر لمسئولي مجلس إدارة نادي سمالوط بسبب الدعم المستمر منهم للفريق لتحقيق الهدف المنشود.
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