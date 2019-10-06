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رياضة

لثاني موسم.. الزمالك فاتح لـ شهية الفرق الصاعدة في الدوري المصري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:20 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الزمالك ونادي مصر بتعادل الفريقين بهدف لمثلهما ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك ، قبل أن يعادل عمر حبشي النتيجة للفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري في الدقيقة 47 ، قبل اطلاق الحكم لصافرة نهاية الشوط الأول ، محرزًا أول أهداف فريقه في الدوري المصري على الإطلاق.

وبهذا الهدف ، تلقى نادي الزمالك أول أهداف إحدى الفرق الصاعدة في الدوري في موسمها الأول ، للمرة الثانية على التوالي ، ففي الموسم الماضي ، وفي مباراة نادي القلعة البيضاء أمام نادي النجوم في الجولة الرابعة ، والذي لعب حينها أول مواسمه في الدوري المصري ، تلقت شباك الزمالك أول أهداف النجوم في تاريخهم في الدوري الممتاز .

أحرز الهدف حينها اللاعب صلاح أمين ، ليحقق أولى انتصارات فريقه في الدوري ، ليصبح الزمالك بمثابة فاتح لشهية الفرق الصاعدة حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.
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