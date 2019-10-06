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مرأة

ماذا تفعل أطعمة الميكرويف فى جسم الإنسان؟

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:49 م
اضرار الميكروويف
اضرار الميكروويف
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أمينة الدسوقى
تناول الأطعمة التي يتم طهيها فى الميكروويف لم يتم تحديد مدى ضررها للإنسان أو الحيوان، لكن الشعائعات الموجودة فى الميكرويف يمكن أن تحدث تغييرات كيميائية في الغذاء.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أضرار الميكرويف علميا، تتمثل فى تتحلل البروتينات والكربوهيدرات حال تسخين الطعام إلى درجات حرارة عالية جدًا، فضلا عن تدمير بعض الفيتامينات، وتفاعل السكريات والبروتينات.

كما أن هناك بعض المركبات الغذائية التى تحتوى على مواد مشعة قادرة على التسبب في السرطان، وتؤكد بعض الدراسات أن الطاقة الناتجة عن الموجات الصغرية كافية للتلف في علم الوراثة (DNA) وبالتالي تسبب السرطان.
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