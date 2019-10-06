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فن

شرف لي.. سليمان عيد يستعيد ذكرياته في الجيش ..شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:34 م
سليمان عيد
سليمان عيد
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محمد بدران
استعاد الفنان سليمان عيد، ذكريات التحاقه بالخدمة العسكرية، بصورة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهر سليمان عيد في الصورة كاشفا أنه كان برتبة ملازم أول. 

وعلق سليمان عيد "شرف كبير لي اني كنت ضابط احتياط فى الجيش المصرى".

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز.

كان عدد كبير من نجوم العالم فى جميع المجالات المختلفة خاصة مجالي كرة القدم والفن، قد شاركوا فى تحدى غطاء الزجاجة، وكان من ضمنهم سليمان عيد.


شرف لي.. سليمان عيد يستعيد ذكرياته في الجيش ..شاهد
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