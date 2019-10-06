خبير : الدولة تدعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة للشباب

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قناة النمو للدولة المصرية، نظرا لدخول العالم وأسواقه في فترة ركود عالمي، ما تدفع البعض الإبتعاد عن ضخ الأموال والإستثمار.



وتابع، "شادي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الدولة بدأت في خطة مبتكرة لخلق فرص عمل جديدة للشباب بعيد عن الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص، حيث بدأوا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن تلك المشروعات الصغيرة تمتاز بقلة مشاكلها والتعثرات الاقتصادية التي تواجهها، فضلا عن توفير كم كبير من فرص العمل.