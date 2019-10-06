Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير : الدولة تدعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة للشباب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:30 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قناة النمو للدولة المصرية، نظرا لدخول العالم وأسواقه في فترة ركود عالمي، ما تدفع البعض الإبتعاد عن ضخ الأموال والإستثمار.

وتابع، "شادي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الدولة بدأت في خطة مبتكرة لخلق فرص عمل جديدة للشباب بعيد عن الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص، حيث بدأوا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن تلك المشروعات الصغيرة تمتاز بقلة مشاكلها والتعثرات الاقتصادية التي تواجهها، فضلا عن توفير كم كبير من فرص العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

في ذكرى نصر أكتوبر.. حفلة سخرية من المصريين علي افخاي ادرعي على فيسبوك.. شاهد

البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

5 طرق بسيطة لحل مشكلة الدوالي نهائيًا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر في الدوري المصري

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد

شاهد.. الجالية المصرية تحتفل بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر في التايمز سكوير