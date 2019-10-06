ملياردير يدفع 1.5 مليون دولار لسيدة اتهمته بنقل مرض جنسي لها.. تفاصيل

دفع ملياردير بريطاني حوالي 1.5 مليون دولار لسيدة لمنعها من التحدث عن ادعاءات حول علاقتها الجنسية به وتسببه في نقل مرضين جنسيين إليها.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، حصل الملياردير المتزوج على أمر قضائي من المحكمة العليا بالتحفظ على هويته يوم الجمعة الماضية.



وأفادت الصحيفة ان الملياردير المعروف باسم "جيه" والسيدة المعروفة باسم "أو" بدآ علاقتهما في السر خلال الشهور الأخيرة من عام 2017.



وبعد ان انتهت علاقتهما، بدأت السيدة في تهديد الملياردير بالكشف عن تفاصيل علاقتهما وفقا لوثائق المحكمة.



وطلبت المرأة من محام أمريكي الزعم بأن الرجل الثري أصابها بالمرض المنقول جنسيًا في يوليو 2018.



ونفى جيه ذلك وعرض تبادل السجلات الطبية في المحكمة العليا.



وزعم محامي المرأة أن الملياردير مارس الجنس بدون حماية مع عدد من النساء. مضيفًا أنه إذا كانت القضية ستدور حول ممارسة الجنس مع العديد من السيدات دون استخدام سبل حماية فجميعهم سيمرضون وسيضطر الرجل إلى دفع ثمن هذا الأمر.



وبعد المرافعة وافق الملياردير على دفع 1.5 مليون دولار ، حيث وقّعت السيدة “أو” بيانًا في أغسطس 2018 بأنها "طمست بالكامل تمامًا" جميع الأدلة على علاقتها.