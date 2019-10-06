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فن

عرض سحر الأحلام على مسرح البالون .. اليوم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:33 م
مسرحية سحر الأحلام
مسرحية سحر الأحلام
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أحمد إبراهيم
تعرض اليوم مسرحية "سحر الأحلام" على مسرح البالون احتفالا بنصر أكتوبر، وهى من بطولة ايناس مكى ومجدى فكرى وإنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، برعاية وزارة الثقافة وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وبرئاسة الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وتدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، التى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة، وعلى مختلف المجالات بصفة عامة.

"سحر الأحلام" بطولة الفنانين: مجدى فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور إبراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى، مخرج مساعد حسام الخضرى تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.
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