زلزال بغداد يهز طهران.. أول تعليق من خامنئي على مظاهرات العراق

علق المرشد الإيراني علي خامنئي على التظاهرات العارمة التي يشهدها العراق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتوغل النفوذ الإيراني في السلطة.



ولعب خامنئي على الوتر المذهبي في تغريدته على تويتر قائلا: "إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان.. وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوما بعد يوم، يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامراتهم أثر".



وأعلنت الداخلية العراقية عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة 6107 آخرين.



وتعتبر إيران وصحفها الرسمية أن التظاهرات مؤامرة غربية وخليجية على العراق، وذلك لما تمثله التظاهرات من خطر على نفوذها داخل بلاد الرافدين من خلال المليشيات الموالية مثل مليشيات الحشد الشعبي وخراسان.



ودعا ممثل خامنئي ، حسين شريعتمداري، المرشد الإيراني العراقيين إلى احتلال السفارة الأمريكية أسوة بما فعله الإيرانيون عام 1979.



وتتهم الصحف الإيرانية الرسمية والمقربة من السلطة المتظاهرين بالعمالة لإسرائيل، وتطالب السلطات العراقية بقمعهم.



وقال متظاهرون إن عناصر إيرانية شاركت في أعمال عنف ضد المتظاهرين والجيش العراقي.



ويمثل العراق جزءا أساسيا من الهلال الشيعي الإيراني في المنطقة، الذي تسعى طهران من خلاله إلى تنفيذ مخططها التوسعي في المنطقة.



