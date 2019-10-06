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فن

عرض "ليل خارجي" في مالمو للسينما العربية بحضور أبطاله

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:40 م
مهرجان مالمو للسينما
مهرجان مالمو للسينما العربية
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محمد نبيـل
بحضور منى هلا، وشريف الدسوقى أبطال فيلم ليل خارجى، أقيم العرض الأول للفيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ويتنافس الفيلم بالمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وأعقب العرض مناقشة مع الجمهور أدارها الناقد أحمد شوقى.

وتدور القصة فى تجربة تستغرق ليلة كاملة لأشخاص يكتشفون فيها القاهرة فى أعماقها الشعبية فى ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع 3 أفراد من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسى صغيرة فى مدينة مزدحمة، فى إطار من الإثارة.

"ليل خارجى" فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز شريف الدسوقى بجائزتين: جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40.

مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل.. ويعرض فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، وتدور أحداثه حول شخصية لطفي ، مهاجر تونسي يعيش في فرنسا، مجبر على العودة إلى تونس لرعاية يوسف، ابنه التوحد البالغ من العمر 9 سنوات والذي لم يره منذ 7 سنوات، يتجاهلها طفله، الذي يحرمه حتى من أدنى نظرة، يحولها لطفي إلى تحد، سيأخذه على طريق أن يصبح أبًا حقيقيًا.
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