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ديني

المفتي يوجه رسالة للمشككين في صحة 3 أحاديث عن فضل الجيش المصري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:44 م
الجيش المصري
الجيش المصري
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محمود ضاحي
تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سؤالا عن مدي صحة 3 أحاديث نبوية وردت عن فضل الجيش المصري وهي، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة» وحديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم" إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله، وحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم"إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة".

وأجاب المفتي أن الأحاديث الثلاثة صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها، لأنها واردة في الفضائل والأخبار، ولاتفاق المحدثين على أن أحاديث الفضائل يكتفى فيها بأقل شروط القبول في الرواية وتكون عندهم مقبولةً حسنة؛ لأنها لا يترتب عليها شيء من الأحكام.

وأضاف أن هذه الأحاديث وردت بأكثر ألفاظها في خطبة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي خطبة ثابتة مقبولة صحيحة بشواهدها، رواها أهل مصر وقبلوها، ولم يتسلط عليها بالإنكار أو التضعيف أحدٌ يُنسَب إلى العلم في قديم الدهر أو حديثه، ولا عبرة بمن يردُّها أو يطعن فيها هوًى أو جهلًا.
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