طرد 7 مسافرين على متن طائرة بعد بصق أحدهم في وجه سيدة .. شاهد ماذا حدث

طُرد 7 بريطانيين على متن طائرة بعد دخولهم في خلاف، مع ركاب حيث قام أحدهم بالبصق في وجه امرأة مسافرة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يدعي شهود العيان أن مجموعتين من الرجال أجبروا رحلة إيزي جيت التي كانت تتجه من مانشستر إلى تينيريفي على الهبوط، في مطار فارو بالبرتغال بعد اندلاع مشاجرة عنيفة فيما بينهم مساء الخميس الماضي.



ويقال إن المشاجرة نشبت بعد حوالي ساعتين تقريبًا من الإقلاع في الساعة 5.35 مساءً ، عندما بدأت مجموعة من أربعة أفراد ، جلسوا في الخلف ، في ضرب بعضهم البعض.



وأقدمت مضيفة الطائرة على فض النزاع بين الركاب، وأجلست إحدى المتشاجرين في مقدمة الطائرة في محاولة لتهدئة التوتر الذي وقع بين المسافرين.



وبعد دقائق من فض المشاجرة ، عاد الرجل إلى مؤخرة الطائرة حيث كان يجلس أصدقاؤه ليبدأ في شجار مرة أخرى.



حاول الركاب بعد ذلك فض الشجار، مما أدى إلى بصق رجل في وجه امرأة.



وعند هبوط الطائرة في البرتغال حوالي الساعة 8 مساءً ، قام رجال الأمن بتجميع سبعة رجال، جميعهم من المجموعة المكونة من 7 من المسارين خارج الطائرة.





