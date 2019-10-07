نقابة صيادلة الإسكندرية تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج 2020

أعلنت النقابة الفرعية لصيادلة الإسكندرية عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لعام 2020، مؤكدة أنه سيتم إتاحة الحجز من أول أكتوبر وحتى آخر ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بسموحة.



وأوضحت النقابة أن الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة، هي:

* صورة كارنية النقابة

* صورة بطاقة الرقم القومي.

* صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي.

* صورة حديثة لكل عضو.

* اثبات قرابة الاعضاء الفرعين باحد الطرق المتعارف عليها.

* الابناء 18 عاما فأكثر (صورة كارنيه الجامعة – إقرار عدم زواج للبنات).

* صورة شهادة معاش للأرملة.



وأشارت نقابة الاسكندرية، إلى أن التجديد يتطلب صورة الكارنيه، و إيصال سداد آخر اشتراك ، ودفع رسوم العام الجديد.