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أخبار البلد

نقابة صيادلة الإسكندرية تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج 2020

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:45 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابة الفرعية لصيادلة الإسكندرية عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لعام 2020، مؤكدة أنه سيتم إتاحة الحجز من أول أكتوبر وحتى آخر ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بسموحة.

وأوضحت النقابة أن الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة، هي:
* صورة كارنية النقابة
* صورة بطاقة الرقم القومي.
* صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي.
* صورة حديثة لكل عضو.
* اثبات قرابة الاعضاء الفرعين باحد الطرق المتعارف عليها.
* الابناء 18 عاما فأكثر (صورة كارنيه الجامعة – إقرار عدم زواج للبنات).
* صورة شهادة معاش للأرملة.

وأشارت نقابة الاسكندرية، إلى أن التجديد يتطلب صورة الكارنيه، و إيصال سداد آخر اشتراك ، ودفع رسوم العام الجديد.
نقابة صيادلة الإسكندرية تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج 2020
نقابة صيادلة الإسكندرية تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج 2020
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