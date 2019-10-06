العبور الثاني.. برلماني: الحرب في سيناء لم تنتهِ بانتصار أكتوبر 73



- بدأت القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات تنمية بسيناء، اعتبارًا من 30 يونيو 2014، وتتضمن تنفيذ 312 مشروعًا لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالي تكلفة 199 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 171 مشروعًا منها حتى الآن.

-تشهد سيناء تنفيذ 14 من المشروعات القومية الكبرى، على رأسها مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس، بعدد نفقين شمال الإسماعيلية، ونفقين جنوب بورسعيد، ومشروع رفع كفاءة وازدواج الكوبري القائم أعلى قناة السويس وإنشاء كوبري جديد بطول 640م وعرض 11,2م وارتفاع 65م أعلى قناة السويس الجديدة.



- تطوير مطار العريش الدولي بإنشاء ممرين وربطهما بالممرات الحالية، وتنفيذ برج مراقبة جوية.

- تتضمن مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد، تنفيذ الأرصفة البحرية بطول 5 كم وعرض 500 متر، وإقامة ساحات التداول، والمنطقة الصناعية بمساحة 63 مليون م2.

-يجري تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد على مساحة 19351 فدانًا، بإجمالي 5906 أحواض، وتنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بورسعيد على مساحة 10 أفدنة.



- تتضمن مشروعات مجال الطرق، إنشاء 24 طريقًا بإجمالي أطوال 1922 كم.

- تشمل مشروعات الإسكان، تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام بشرق بورسعيد، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، فضلًا عن إنشاء ميناء الصيد برمانة.

- يجري تنفيذ 14 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء 3 مستشفيات، ومخزن للأدوية، ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى، بإجمالي 400 سرير.



- يجري تنفيذ 4 مشروعات تنيمة صناعية، تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي، ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع، بطاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنويًا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6.9 مليون طن سنويًا.

- يجري إنشاء سوق الجملة بالعريش على مساحة 38.8 فدان، يشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن.



- يجري إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة، بعدد 4 خطوط إنتاج، بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنويًا.

- يتم تنفيذ 11 مشروعًا للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه، منها إنشاء سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة بطول 400 متر، لنقل 1.2 مليون م3 من مياه ترعة السويس لترعة سيناء الشرق.



- يجري زراعة 5 آلاف فدان بالصوب الزراعية بشرق الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء مزرعة مانجو بشرق الإسماعيلية الجديدة بمسطح 1640 فدانًا.

- يتم تنفيذ 49 مشروعًا في مجال الإمداد بالمياه تضم محطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية 450 ألف م3 مياه يوميًا.

- يجري تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمدن (الشيخ زويد – بئر العبد – الحسنة – نخل – الطور).

- يجري تنفيذ 6 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن (رفح – الشيخ زويد - العريش).

- يتم تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا تشمل (إنشاء ورفع كفاءة مدارس / إدارات تعليمية ).

- يجري تنفيذ 19 مشروعًا في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية والترفيهية.​



قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان الحرب فى سيناء لم تنته بانتصار 6 اكتوبر 1973، فالعديد من القوى المعادية لمصر حريصة من خلال عدد من الاساليب ان تبقى سيناء بعيدة عن التنمية، وهذا نراه من خلال دعمها للعناصر الارهابية هناك.وتابع خالد عبد العزيز خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة قرر العبور الثانى لسيناء بمواجهة العناصر الارهابية المتطرفة وبالتنمية والتعمير من منتصف 2014، معقبا أن اكثر ما يقضى على اعداء الوطن هو رؤية سيناء معمرة بالشعب المصرى والمشاريع الكبرى.وتعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية فى المنطقة، وتمتد برامج التنمية من عام 2014 إلى عام 2022.1- تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين2- زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة3- دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة.4- إعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة- تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف في بحر البقر بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.- البدء بجامعة العريش التي تم تشغيلها بعدد من الكليات، فضلًا عن البدء بكلية التربية كنواة لجامعة الطور في جنوب سيناء.- تستهدف استراتيجية تنمية سيناء توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4.5%.- نجحت جنوب سيناء في تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية من خلال 14 تجمعًا تضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان المحافظة، كما يتم تنفيذ 7 تجمعات بدوية جديدة، من خلال القوات المسلحة، ووصلت نسب التنفيذ لنحو 70%.