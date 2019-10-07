أحمد صلاح حسني: صناعة فيلم الممر قائمة على التدريبات وتقمص الشخصية العسكرية

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن الاهتمام الأكبر في فيلم المرر كان علي التفاصيل العسكرية والتدريبات، حيث كان حالة كامله لتقمص الشخصية ، لافتًا إلى أنها أفادت صناعة الفيلم بشكل كبير.



وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال لقائه مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " ON E “ أن تدريبات الصاعقة البحرية شاقة وقاسية جدا ، مشيرًا الي ان هذه التفاصيل البعض تعامل مع الحدث كونه ليس تمثيل.



وتابع، أن المجموعة تعايشت مع الحدث بشكل كبير والكل كان على قدر المسؤولية، مؤكدًا ان الرسالة كانت واضحة من بداية الفيلم هو توصيل إحساس العمل لكل مواطن.



وأوضح: كانت هناك مخاطر كبيرة في التصوير ولكن الطاقم تعامل مع الفيلم إنه فيلم حقيقي ولم نلتفت لأي مخاطر واجهتنا أثناء التصوير.