Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد صلاح حسني: صناعة فيلم الممر قائمة على التدريبات وتقمص الشخصية العسكرية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
فيلم «الممر»
فيلم «الممر»
Advertisements
قسم التوك شو
قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن الاهتمام الأكبر في فيلم المرر كان علي التفاصيل العسكرية والتدريبات، حيث كان حالة كامله لتقمص الشخصية ، لافتًا إلى أنها أفادت صناعة الفيلم بشكل كبير.

وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال لقائه مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " ON E “ أن تدريبات الصاعقة البحرية شاقة وقاسية جدا ، مشيرًا الي ان هذه التفاصيل البعض تعامل مع الحدث كونه ليس تمثيل.

وتابع، أن المجموعة تعايشت مع الحدث بشكل كبير والكل كان على قدر المسؤولية، مؤكدًا ان الرسالة كانت واضحة من بداية الفيلم هو توصيل إحساس العمل لكل مواطن.

وأوضح: كانت هناك مخاطر كبيرة في التصوير ولكن الطاقم تعامل مع الفيلم إنه فيلم حقيقي ولم نلتفت لأي مخاطر واجهتنا أثناء التصوير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على إيرادات الأفلام بعد 8 أسابيع عرض..كازابلانكا والممر فى المقدمة والفيل الأزرق 2 يلاحقهم

كاد أن يفقأ عينيه.. أحمد صلاح حسني يعرض حياة أحمد عز للخطر

سعيد الماروق ينتهى من مونتاج فيلم الفلوس

بعد غد.. دار الأوبرا تعرض فيلم الممر ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون غدا .. فيديو

الأعلى للثقافة يعرض فيلم الممر في الأوبرا احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

ترشيحاتنا

بإطلالة غير معتادة.. نجلاء بدر تشعل الـ سوشيال ميديا

تعرف على سبب اندهاش حازم إمام من ميتشو.. فيديو

محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان وحقيبة درة

تعرف على أسعار اللحوم بعد انخفاضها في الأسواق

بالاحمر الستان .. ريم البارودى تتألق بإطلالة أنثوية فى عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد