مواطنة مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة: ساعدوني في تسديد ديوني وإنقاذي من الحبس



وتضيف قائلة: مصاريف العلاج أمى تصل إلى ٤٠٠ جنيه، فضلا عن الإيجار المتراكم على للشقة التى أعيش فيها أنا وأولادى، لذلك أناشد أهل الخير مساعدتى في تسديد ديوني.



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ناشدت المواطنة صابرين 44 عاما، وتقيم دار السلام بالجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير مساعدتها في تسديد ديونها.وتقول فى رسالتها : عندى خمس بنات منهن من هى على وشك الزواج فضلا عن أمى القعيدة، وهجرنى زوجى ولا أعرف له طريق، ولأننى لا أجد دخلا يكفينى وأسرتي، عملت مشروع، لكن السوق ما رحمنيش وعلىَّ مديونية بـ٤٠ ألف جنيه وصاحب الدين يهددنى إما الدفع أو الحبس.